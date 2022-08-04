الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مستشفى أهلي في بابل

2022/08/04 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس من إخماد حادث حريق اندلع بالطابق الرابع داخل "مستشفى السلام الأهلي" في محافظة بابل .

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني أخلت المرضى من طوابق المستشفى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأضاف البيان أن" الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى.

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