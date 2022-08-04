مدرب مانشستر يونايتد: تصرف رونالدو خلال الودية “غير مقبول”

2022/08/04 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج المدرب الهولندي إريك تين هاغ، عن صمته، وانتقد التصرفات الأخيرة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق الموسم.وأكدت تقارير بريطانية أن رونالدو الذي شارك بالشوط الأول أمام رايو فاليكانو في مباراة ودية، خرج من ملعب المباراة وتوجه لمنزله بين الشوطين، ولم ينتظر بقية أعضاء الفريق بعد المباراة.ويأتي […]

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