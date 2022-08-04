الصحة النيابيّة توصي بتشريع قانون التأمين الصحي وتقدِّم مقترحاً بشأن المستشفيات الأهليّة

2022/08/04 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصَّار الحاج

أوصت لجنة الصحة النيابيَّة، اليوم الخميس، بتشريع قانون التأمين الصحي، فيما قدمت مقترحاً بشأن المستشفيات الأهلية.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مرض الحمى النزفيَّة مسيطر عليه الآن بعد الإجراءات المتَّخذة من قبل فرق وزارة الصحة ووزارة الزراعة، لاسيما دائرة البيطرة"، مبيناً، أن "أكثر الحالات المصابة هم من مربي الأغنام والمواشي، ولم يتم انتشار المرض على نطاق واسع بين المواطنين".

وبشأن الكوليرا، أكد، أن "المرض مسيطر عليه، بعد توفر العلاج والوقاية ونشر الوعي الصحي والمتمثل بعدم التعامل مع الخضراوات ومياه الشرب الا بعد تنظيفها جيداً وتعقيمها"، لافتاً، الى أنه "تم تحديد مصدر الإصابة بالكوليرا وهي من بعض الآبار والمياه الآسنة التي يتم بها سقي المزروعات والمناطق".

وأشار إلى أن "ما قامت به وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمل كبير للسيطرة على مرض الكوليرا".

وبشأن المشاريع الصحية، بيَّنَ شنكالي، أن "هناك الكثير من المشاريع المتلكئة والتي تتضمن مراكز صحية كان يفترض استئناف العمل بها من خلال الموازنة الاتحادية أو تنمية الأقاليم وإدخالها العمل، والتي يمكن أن تسهم وبشكل كبير في توفير الخدمات العلاجية والصحية للمواطن".

ولفت الى أن "الواقع الصحي في العراق يحتاج الى تشريعات الكافية كتشريع قانون التأمين الصحي، حيث هناك دول قطعت اشواطاً في هذا المجال مثل تركيا ومصر والاردن ودول الخليج"، مشدداً على ضرورة أن "تكون هناك تشريعات واقعية للنهوض بالنظام الصحي في العراق، واهمها فصل القطاع الخاص عن العام لما نلاحظه من وجود مستشفيات أهلية أصبحت طفيلية ومعتاشة على القطاع الحكومي".

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