الانواء الجوي : موعد جديد لإنخفاض درجات الحرارة

2022/08/04 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد حتى الاثنين ، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

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