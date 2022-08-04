2022/08/04 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة دعت مارين لوبان، رئيسة كتلة “التجمع الوطني” اليميني في البرلمان الفرنسي، إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، لأنها “غير مجدية وبسببها، يعاني الأوروبيون”.وقالت لوبان في مؤتمر صحافي: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوبان تدعو لرفع العقوبات عن روسيا قبل أن تنقطع الكهرباء عن أوروبا المركز الخبري الوطني.

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