2022/08/04 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أفادت منظمة غير حكومية الأربعاء أن السلطات الإيرانية هدمت ستة منازل يملكها أشخاص يعتنقون الديانة البهائية في تصعيد جديد لحملة القمع التي تطال أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد.وقال ممثلون عن الديانة إن 13 من أفرادها بينهم شخصيات بارزة اعتقلوا الأحد في مداهمات تلت عشرات الاعتقالات خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدمر منازل بهائيين في تصعيد جديد ضد أتباع الديانة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تدمر منازل بهائيين في تصعيد جديد ضد أتباع الديانة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).