بيئة كربلاء تقدم نصائح لمواجهة الحر

2022/08/04 | 10:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتد ملابس فضفاضة وقبعة ونظارة شمسية إذا ذهبت للخارج.

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