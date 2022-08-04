2022/08/04 | 10:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حض وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الخميس، على ضبط النفس، بينما تستعد الصين لإجراء مناورات عسكرية ضخمة قبالة تايوان، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى “نزاعات مفتوحة”.وقالوا في بيان مشترك إن الوضع “يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وبالتالي وفي نهاية المطاف إلى حسابات خاطئة ومواجهات خطيرة ونزاعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آسيان تحذر: التوتر بشأن تايوان قد يؤدي لنزاعات مفتوحة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آسيان تحذر: التوتر بشأن تايوان قد يؤدي لنزاعات مفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).