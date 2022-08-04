"تخويف واضح".. شاهد ما قامت به الصين بعدما غادرت بيلوسي تايوان

2022/08/04 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات العسكرية الصينية تدريبات بأسلحة حية حول تايوان بعد إرسال 27 حربية إلى منطقة الدفاع الجوي لتايوان.كل ذلك جزء من جهود تخويف لتايوان وأيضًا للاحتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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