2022/08/04 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-ترجمة

أضافت البنوك المركزية على مستوى العالم 59 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها الشهر الماضي ولم يتم الإبلاغ عن مبيعات ، وفقًا لأحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي.

أصبح البنك المركزي العراقي أحدث بنك يضيف كمية كبيرة من الذهب إلى احتياطياته من الذهب هذا العام.



اشترى البنك العراقي 34 طنا من الذهب.



وهذه هي أول زيادة في احتياطيات الذهب من قبل البنك المركزي العراقي منذ شرائه 7 أطنان في 2018.



ويمتلك البنك العراقي الآن 130 طنا من الذهب.

واصلت أوزبكستان فورة شراء الذهب بشراء 8.7 طن أخرى.



أضافت ما يقرب من 9 أطنان من الذهب إلى احتياطياتها في كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية.



تمثل احتياطيات الذهب ما يزيد قليلاً عن 60٪ من إجمالي احتياطيات أوزبكستان.

كما دأبت تركيا على إضافة الذهب إلى احتياطياتها باستمرار.



وأضاف البنك التركي الشهر الماضي 7.7 طن من الذهب إلى ممتلكاته.



أضاف البنك المركزي التركي 37 طنًا من الذهب إلى مقتنياته في الربع الأول من هذا العام وحده.



تمتلك الآن أكثر من 455 طنًا من الذهب ، وهو ما يمثل ما يقرب من 30 ٪ من أصولها الاحتياطية.

في يونيو ، زاد بنك كازاخستان المركزي حيازاته من الذهب بمقدار 4.2 طن.



كان هذا هو الشهر الثالث على التوالي من عمليات الشراء بعد عدة أشهر متتالية من المبيعات في وقت سابق من العام والعودة إلى عام 2021.

اشترت الهند 3.7 طن من الذهب الشهر الماضي.



منذ استئناف الشراء في أواخر عام 2017 ، اشترى بنك الاحتياطي الهندي أكثر من 200 طن من الذهب.



في أغسطس 2020 ، كانت هناك تقارير تفيد بأن بنك الاحتياطي الهندي كان يفكر في زيادة احتياطياته من الذهب بشكل كبير .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي الأول عالمياً بشراء الذهب في 2022 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي الأول عالمياً بشراء الذهب في 2022 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).