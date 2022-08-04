2022/08/04 | 11:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QLXqZD6j_Wc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استماع المعتصمين في الخضراء لخطاب مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استماع المعتصمين في الخضراء لخطاب مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).