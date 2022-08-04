2022/08/04 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة محاضر تقدير قطع أراضٍ مخالفة للقانون في ديالى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاضر تقدير قطع أراضٍ مخالفة للقانون في ديالى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاضر تقدير قطع أراضٍ مخالفة للقانون في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).