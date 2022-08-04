فائق زيدان يكرم رياضيا عراقيا فاز في بطولة عالمية

2022/08/04 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وليد الطائي بعد أن حقق هو وزملائه في المنتخب العراقي الفوز ببطولة عالمية في...

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