تعرف على ممثل العراق في البطولة العربية لكرة السلة

2022/08/04 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي بطرة السلة، أن ناديي الشرطة والنفط، رفضا المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وذكر اتحاد السلة في بيان أن “الاتحاد العراقي لكرة السلة، رشح نادي دجلة الجامعة ممثل عن العراق في البطولة العربية في الكويت بعد اعتذار ناديي الشرطة والنفط من المشاركة في البطولة”.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، عن مشاركة 13 نادياً (حتى الآن) بالبطولة العربية للأندية رجال رقم 34.

يذكر ان البطولة ستقام في الفترة من 5 إلى 15 تشرين الاول المقبل.

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