2022/08/04 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148600 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار ترتفع في البورصة العراقية المركز الخبري الوطني.

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