2022/08/04 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد دعا النائب محمود حسين القيسي ، اليوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتحرك نحو محاسبة الضابط والجنود المسؤولين عن إستشهاد مواطن واصابة اخرين بجروح في قضاء أبوغريب.وذكر المكتب الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب القيسي يصدر بيانا بشأن حادثة أبوغريب المركز الخبري الوطني.

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