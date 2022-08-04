تعرف على ما يحدث للجسم عند تناول البيض يومياً

2022/08/04 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد البيض إضافة رائعة لأي نظام غذائي

كونه أحد أكثر الأطعمة تنوعاً من ناحية

الفوائد الصحية علاوة على إمكانية مزجه

مع أي أطعمة أخرى.

وبحسب ما نشره موقع OMG iFACTS، حدد الخبراء

عدداً من الفوائد التي يحص

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