الديمقراطي الكوردستاني يعلق على دعوة الصدر لحل البرلمان العراقي

2022/08/04 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر سكرتير المكتب السياسي للحزب

الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني،

يوم الخميس، أنه ليس من السهل حل مجلس

النواب العراقي وذلك تعقيبا على دعوة

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى ذلك

والذهاب إلى انتخاب

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