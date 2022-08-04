التجارة: نصب اكشاك في بغداد لبيع الصمون الحكومي المدعوم

2022/08/04 | 11:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، عن عزم الشركة العامة لتصنيع الحبوب انشاء أكشاك نموذجية لبيع الصمون الحكومي في مناطق بغداد.

وقال مدير عام الشركة أثير داود سلمان في بيان:” ان الشركة تسعى لفتح عدة منافذ لتسويق الصمون المدعوم المنتج في أفرانها عبر إنشاء أكشاك نموذجية في عدة مناطق بجانبي الكرخ والرصافة يتم من خلالها البيع المباشر للصمون الذي تنوي وزارة التجارة طرحه في الاسواق بأسعار تنافسية” مدعومة ضمن مشروع دعم الرغيف”.

وأضاف سلمان:” ان الشركة اعتمدت برنامج القطع الالكتروني لبيع وتسويق الصمون المنتج في أفرانها الحكومية”، لافتاً إلى “استعداد الشركة لتجهيز المتعهدين في حال تقدمهم الى التعاقد مع الشركة لتسويق إنتاجها من الصمون وبأشكال متعددة حسب الطلب”.

وتابع” أن الشركة تنوي توجيه دعوة الى دوائر الدولة والوزارات لتلبية حاجتها من الصمون وفق آلية تعاقد ميسرة”.

يذكر أن الشركة العامة لتصنيع الحبوب لديها عدة خطوط حديثة لإنتاج الصمون الأوتوماتيكي والخبز العربي في مجمع أفران الكاظمية.

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