البصرة تؤكد رفضها القاطع تحويل تخصيصاتها المالية الخاصة بالمشاريع الى بطولة خليجي 25

2022/08/04 | 11:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الحكومة المحلية في البصرة ونواب المحافظة الاعتراض الشديد والرفض القاطع لقــرار مجلس الـــوزراء تحويل تخصيصاتها المالية الخاصة بخطة مشاريع المحافظة إلى بطولة “خليجي 25 ” المقررة إقامتها في كانون الثاني من العام المقبل 2023 ،مطالبين بتمويل البطولة مركزياً وليس على حساب استحقاق أهالي البصرة.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان:” ان الجميع يعلم أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تمويل خليجي 25 مرهون بموافقة المحافظ، ونحن نعلن رفضنا لهذا القرار، وقد أبلغنا المعنيين”، مبيناً أنه “طلب استضافته في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.

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