الفنانة السورية رغدة ترد تنفي شائعات وفاة الفنانة آثار الحكيم

2022/08/04 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خبر وفاة الفنانة المصرية المعتزلة، آثار الحكيم، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.وبينما حرصت آثار الحكيم على التزام الصمت، ظهرت الفنانة السورية رغدة لتنفي تلك الشائعة، مؤكدة أن الفنانة المصرية بحالة صحية جيدة.وكتبت رغدة في … Readmore

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