الجيش الصيني يعلن تنفيذ ضربات دقيقة بالذخيرة الحية في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان

2022/08/04 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الصين مناوراتها العسكرية حول تايوان، اليوم الخميس، حسبما أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.وقالت قناة “سي سي تي في” في رسالة … Readmore

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