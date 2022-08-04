موجة الحر تواصل سيطرتها على أوروبا.. وهذه الدول الأكثر تضررا

2022/08/04 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت درجات الحرارة مجددا في أرجاء أوروبا هذا الأسبوع إذ سجلت بعض المناطق في فرنسا وإسبانيا درجات وصلت إلى 40 مئوية الأربعاء، في حين من المرجح أن تنتشر موجة الحر في وسط أوروبا الخميس

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