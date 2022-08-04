قائممقامية الفلوجة تصدر توضيحا حول انفجار عجلة قرب مبناها

2022/08/04 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

أصدرت قائممقامية قضاء الفلوجة، اليوم الخميس، توضيحاً بشان ما نشر في مواقع التواصل من اخبار مفادها انفجار عجلة قرب مبناها.

وذكر المكتب الإعلامي لقائممقامية الفلوجة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تناولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده إنفجار عجلة داخل مبنى قائممقامية قضاء الفلوجة"، مبينة أن "الخبر عارٍ على الصحة".

وأوضحت أن "عجلة تعود لأحد منتسبي حماية مبنى قائممقامية الفلوجة، كانت مركونة بكراج السيارات، بعيداً عن المبنى، وقد تعرضت إلى تماس كهربائي"، مشيرة الى أن "التماس الكهربائي أسفر عن احتراق المركبة وتم إطفاء الحريق".

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