الاستخبارات العسكرية تطيح بشكبة داعشية للدعم اللوجستي في كركوك (صورة)

2022/08/04 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أطاحت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، بشكبة للدعم اللوجستي لارهابي داعش في الحويجة بكركوك .

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعملية نوعية استهدفت تقطيع مفاصل الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية ونفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14والتي اكدت وجود شبكة لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش وعوائلهم في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

وأضافت أنه "على اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة 96 وكتيبة استطلاع الفرقة تم متابعة تحركات المجموعة والبالغ عددهم اربعة والاطاحة بهم في منطقة الحويجة بكركوك"، مبينا، ان "المتهمين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب حيث تم تسليمهم لجهة الطلب".

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