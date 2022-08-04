2022/08/04 | 12:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ezj4wCH3b4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يؤكدون: سنصلي في الخضراء‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يؤكدون: سنصلي في الخضراء‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).