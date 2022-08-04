شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يؤكدون: سنصلي في الخضراء‎‎



شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يؤكدون: سنصلي في الخضراء‎‎
2022/08/04 | 12:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Ezj4wCH3b4E

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