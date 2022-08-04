سفارة بنغلاديش في بغداد: 70 ألف بنغلاديشي يعملون في العراق

2022/08/04 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

قال عاهد الزمان ليتون، السكرتير الثاني في سفارة بنجلاديش في بغداد، إن قرابة 70 ألف بنغلاديشي يعملون في العراق.

ونقل موقع BenarNews البنغلاديشي في تقرير ترجمته "الاقتصاد نيوز" إن "قرابة 70 ألف بنغلاديشي في العراق يرسلون الأموال سنويا الى بلدهم، لكنهم إذا أرسلوا الأموال عبر البنوك العراقية ، فإن الأموال تذهب إلى بنغلاديش عبر البنوك في دبي، وهناك رسوم التحويلات في البنوك أعلى مما في العراق وبالتي يتقلص اجمالي الاموال المحولة".

وأضاف، أن "العمال البنغلاديشيون الذين انتهت تصاريح عملهم لا يمكنهم إرسال الأموال عبر القنوات الرسمية، لذا يجب أن يعتمدوا على طريقة Hundi إنه مناسب للعمال لأن الوكلاء يمنحونهم أسعار صرف أفضل."

يسمح Hundi للأشخاص بإرسال الأموال من بلد إلى آخر مع تجاوز البنوك والقنوات الرسمية الأخرى.

ويشير التقرير الى أن "بنغلاديش حرمت من ما يقرب من ملياري دولار من التحويلات الشهرية المرسلة عبر قنوات مصرفية مشروعة لأن العمال المغتربين استخدموا بدلاً من ذلك طريقة تحويل بالسوق السوداء تسمى Hundi لإرسال الأموال إلى الوطن"، حسبما قال وزير المالية للصحفيين يوم أمس الأربعاء.

ونقل الموقع عن الوزير أحمد مصطفى كمال في بيانه أن "أرقام حكومية رسمية تظهر أن الوافدين يرسلون حوالي 22 مليار دولار (2.08 تريليون تاكا) إلى أحبائهم سنويًا - وكان الرقم 2.1 مليار دولار لشهر يوليو وحده".

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