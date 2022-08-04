التجارة تعتزم إنشاء أكشاك نموذجية لبيع الصمون في بغداد الكترونياً

2022/08/04 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عزم الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيلاتها إنشاء أكشاك نموذجية لبيع الصمون الحكومي في مناطق بغداد، فيما أبدت استعدادها لتجهيز المتعهدين في تسويق إنتاجها من الصمون .

وقال مدير عام الشركة أثير داود سلمان، إن "الشركة تسعى لفتح عدة منافذ لتسويق الصمون المدعوم المنتج في أفرانها عبر إنشاء أكشاك نموذجية في عدة مناطق بجانبي الكرخ والرصافة يتم من خلالها البيع المباشر للصمون الذي تنوي وزارة التجارة طرحه في الاسواق بأسعار تنافسية" مدعومة ضمن مشروع دعم الرغيف".

وأضاف سلمان، أن "الشركة اعتمدت برنامج القطع الالكتروني لبيع وتسويق الصمون المنتج في افرانها الحكومية "، لافتا إلى "استعداد الشركة لتجهيز المتعهدين في حال تقدمهم الى التعاقد مع الشركة لتسويق إنتاجها من الصمون وبأشكال متعددة حسب الطلب".

وتابع المدير العام أن "الشركة تنوي توجيه دعوة الى دوائر الدولة والوزارات لتلبية حاجتها من الصمون وفق آلية تعاقد ميسرة".

يذكر أن الشركة العامة لتصنيع الحبوب لديها عدة خطوط حديثة لإنتاج الصمون الأوتوماتيكي والخبز العربي في مجمع أفران الكاظمية .

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