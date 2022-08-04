الطيران المدني تعلن قرب فتح ترانزيت في مطار بغداد لعدة دول

2022/08/04 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، التوجه لفتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي مع دول عدَّة، فيما أشارات إلى أن ذلك سيرفد الموازنة بالأموال.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سلطة الطيران مؤسسة تنفيذية تتسلَّم التوجيهات من اللجنة العليا للسلامة الوطنية في موضوع البطاقة الدولية"، مبيناً، أن "جميع المطارات العراقية تطلب من المسافرين بطاقة التلقيح الدولية مع متطلبات الدولة المراد السفر إليها".

وأضاف الديوان، أن "هناك اتفاقيات عدة مع سلطات الطيران العربية والأجنبية للتعاون والتنسيق"، موضحاً، أن هناك تعاوناً مع أغلب الدول الأوروبية يعتمد على النواقل الوطنية عندما يكون ناقلاً وطنياً يقدم إلى شركة الطيران المدني، تقوم سلطة الطيران بالتنسيق مع الطيران المدني للدول المراد السفر إليها ويتم التنسيق معها لتنفيذ الخط".

وتابع: "أغلب الدول لدينا تعاون معها وسيتم فتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي مع دول عدة وهو ما سيدر موارد إلى الموازنة العامة والطيران المدني".

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