مصر.. القبض على امرأتين في تصوير فيديو المشرحة لـ

2022/08/04 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات المصرية المختصة القبض على ممرضة وامرأة أخرى على خلفية تسريب مقطع مصور يظهر جثمان الضحية نيرة أشرف التي لقيت حتفها ذبحا أمام جامعة المنصورة في 20 يونيو الماضي.

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