ردود متباينة إزاء دعوة الصدر لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

2022/08/04 | 12:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل أنصار التيار الصدري لليوم السادس على التوالي اعتصامهم في البرلمان، في غضون ذلك دعا زعيم التيار في خطاب متلفز إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وتباينت ردود الفعل السياسية إزاء هذه الدعوة.

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