2022/08/04 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- كركوكأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استهدفت تقطيع مفاصل الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية ونفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ والتي اكدت وجود شبكة لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش وعوائلهم في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

وأضافت: "على إثر ذلك، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة ٩٦ وكتيبة استطلاع الفرقة تمت متابعة تحركات المجموعة والبالغ عددهم اربعة والاطاحة بهم في منطقة الحويجة بكركوك".وأشارت إلى أن عناصر الشبكة "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمهم لجهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بشبكة إرهابية في كركوك - عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بشبكة إرهابية في كركوك - عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).