حزب بارزاني يؤكد عدم امكانية اجراء الانتخابات المبكرة

2022/08/04 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، الخميس، عدم امكانية اللجوء الى انتخابات مبكرة في الوقت الراهن، مطالبا ثلاث شخصيات بالتدخل لحل ازمة التيار الصدر والاطار التنسيقي.وقال الفيلي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اللجوء للشارع والصراع لا يحل المشكلة و ينبغي تقديم تنازلات سياسية ترتقي لخطورة الموقف “.واضاف ان “العراق بحاجة إلى […]

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