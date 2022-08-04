ضبط (10) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/08/04 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

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منفذ ميناء أم قصر الشمالي يتمكن من ضبط حاويات عدد (10) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد .

ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (هياكل وأنابيب حديدية وعوازل واسلاك كهربائية) جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة.

كما تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الكمرك .

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