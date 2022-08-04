لجنة الصدر تتابع الاستعدادات النهائية لصلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات

2022/08/04 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

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اجرت اللجنة المركزية المكلفة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتنظيم الاعتصامات ، جولة ميدانية اخيرة اليوم الخميس ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاقامة صلاة الجمعة الموحدة في ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء في بغداد.

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