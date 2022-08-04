جنايات صلاح الدين: الاعدام بحق الارهابي المسؤول عن تهريب نزلاء سجن الاسحاقي

2022/08/04 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكما بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن تهريب الموقوفين في سجن مركز الاسحاقي بعد كسره.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المكنى (ابو انس) الذي كان منتسب في شرطة الاسحاقي وأحد المنتمين الى عصابات داعش الارهابي لقيامه بكسر سجن مركز شرطة الاسحاقي المنسوب اليه وتهريب الموقوفين ومن ثم حمل السلاح ومحاربة القوات الامنية”.

وأشار إلى أن “المحكمة اعتبرت انتساب المجرم الى الشرطة الاتحادية وانتمائه في الوقت ذاته الى التنظيم الارهابي ظرفاً مشددا يستلزم فرض اقسى العقوبات لذا قررت تجريمه وفقا لإحكام المادة الثانية /1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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