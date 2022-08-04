2022/08/04 | 13:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: درس باحث ياباني حالات الانقراض الجماعي المعروفة في الماضي وتنبأ بموعد حدث مماثل ينتظر...

ظهرت المقالة عالم: نهاية العالم التالية ستحل في عام 2500 البعيد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم: نهاية العالم التالية ستحل في عام 2500 البعيد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم: نهاية العالم التالية ستحل في عام 2500 البعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).