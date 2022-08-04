رسمياً.. الأنيق ملزم بدفع 150 مليون دينار عراقي

2022/08/04 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، رد طلبي استئناف لنادي الطلبة بشان ديون سابقة تبلغ 150 مليون دينار عراقي.

وذكر الاتحاد في بيان أن “اجتماع اتحاد الكرة أمس، ناقش طلب الاستئناف المُقدم إليه من قبل إدارةِ نادي الطلبة حسـب كتابها بالعدد ( 379/14) والمؤرخ ( 12/22/ 2021)، والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ قدره خمسون مليون دينار إلى المدرب (نبيل زكي عزيز) كقيمةٍ كاملةٍ للعقد المُبرم بين الطرفين في أعلاه للموسم (2012_2013)، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبلیغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤون اللاعبين، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 بالمادة (5 /ثانياً / ج) منه..



عليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة”.

وأضاف “كما تمت مناقشةُ طلب الاستئناف المقدم إلى اللجنةِ من قبل إدارةِ نادي الطلبة حسـب كتابها بالعدد ( 379/14) والمؤرخ ( 12/22/ 2021)، والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ قدره ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار إلى اللاعب ( محمد علي كريم ) كقيمةٍ كاملةٍ للعقد المبرم بين الطرفين في أعلاه للموسم ( 2013_2014)، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبليغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤون اللاعبين، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 بالمادة (5 /ثانياً / ج) منه..



عليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة”.

وبهذا القرار أصبح نادي الطلبة ملزماً بدفع دين يبلغ 150 مليون دينار عراقي.

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