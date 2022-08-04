بالصور.. إرتفاع وتيرة العمل في ملعب الميناء الدولي

2022/08/04 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتواصل الكوادر الهندسية اعمال البناء في مشروع ملعب الميناء الدولي في محافظة البصرة الذي احد الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.وذكر بيان مقتضب لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان " العمل في ملعب الميناء يسير بوتيرة متصاعدة بواقع وحدتين صباحية ومسائية بغية اكماله في التوقيت المحدد لاستضافة خليجي 25 في البصرة".

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