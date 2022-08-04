ما رمزيّة إطلالة نانسي بيلوسي الوردية خلال زيارتها المثيرة للجدل لتايوان؟

2022/08/04 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنّ طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حطّت في تايوان تحت جنح الليل، إلا أنه خطّط كي يكون وصولها مرئيًا من جميع النواحي.

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