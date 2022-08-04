دولة القانون يؤكد اصراره على تشكيل الحكومة والتمسك بترشيح محمد شياع

2022/08/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، الإصرار على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل الزريجاوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي مازالت مصرة وعازمة على المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمرشح لرئاسة الحكومة مازال محمد شياع السوداني، والذي حظى بدعم سياسي كبير من كل الأطراف السياسية".

وبين الزريجاوي ان "الحديث عن حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة، امر لم تناقشه الأطراف السياسية، بل كل العمل والحراك السياسي كان يصب في اكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن في الاطار التنسيقي ماضون بهذه المهمة".

هذا وأكد الاطار التنسيقي، في وقت سابق من أمس الاربعاء، ان العملية السياسية في العراق تدار بالشراكة بين كل الكتل والأحزاب.

وقال القيادي في الاطار محمود الحيالي، لـ (بغداد اليوم)، إن "العملية السياسية في العراق تدار بالشراكة بين كل الكتل والأحزاب ولا يمكن فرض رأي جهة سياسية على جميع الكتل وهذا الامر مرفوض".

وبين أن "تحقيق ما يريده الصدر يكون من خلال الحوار والتفاهم ما بين كل القوى السياسية وليس من خلال التصعيد الشعبي في الشارع العراقي فالعمل السياسي لا يدار بمنطق القوة والتهديد".

وكان الصدر دعا في كلمة له، الى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيراً الى، أنه "لن يكون للوجوه القديمة أي وجود من خلال عملية ديمقراطية سلمية".

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