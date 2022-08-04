العراق بالمرتبة 114 بين أغنى دول العالم

2022/08/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

احتل العراق المرتبة 114 بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل للقوة الشرائية .

وحسب تقرير مجلة global Finance الامريكية، لشهر آب 2022، وترجمته (بغداد اليوم)، فأن "العراق جاء بالمرتبة 114 في أغنى دول العالم من أصل 192 دولة مدرجة بالجدول، مبينا أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العراق بلغ 12.141 ألف دولار".

وعالميا، فإن لوكسمبورغ جاءت بالمرتبة الأولى في أغنى دول العالم وبنصيب بلغ 140.694 ألف دولار، تليها سنغافورة ثانيا وبنصيب 131.580 الف دولار.

وجاءت ايرلندا ثالثا بنصيب 124.596 الف دولار، فيما تذيلت بورندي الجدول وبالمرتبة 192 بنصيب 856 دولاراً، تسبقها جنوب السودان 953 دولارا".

اما عربيا، جاءت قطر بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الرابعة عالميا بنصيب بلغ 112.789الف دولار، تليها ثانيا البحرين وبالمرتبة 25 عالميا وبنصيب يبلغ 57.424 الف دولار، تيلها السعودية ثالثا وبالمرتبة 28 عالميا وبنصيب يبلغ 55.368 الف دولار، تليها الكويت رابعا وبالمرتبة 31 عالميا وبنصيب 50.919 الف دولار، يليها عمان خامسا وبالمرتبة 56 عالميا وبنصيب 35.286 الف دولار، يليها ليبيا سادسا وبنصيب يبلغ 18.345 الف دولار، ومن ثم جاءت مصر سابعا وبنصيب يبلغ 14.928 الف دولار".

وتابعت ان الجزائر جاءت ثامنا وبنصيب 13.002 الف دولار، تليها تونس تاسعا وبنصيب 12.300 الف دولار، ومن ثم ياتي العراق عاشرا يتبعه الاردن بالمرتبة 11 عربيا وبنصيب 11.861 الف دولار، فيما لم يتناول الجدول كلا من: لبنان، وسوريا، وافغانستان لعدم وجود احصائيات رسمية متكاملة فيهم".

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