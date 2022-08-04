طلب جديد من المالية بشأن رواتب المحاضرين والادراريين في التربية (وثيقة)

2022/08/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالبت وزارة المالية، اليوم الخميس، وزارة التربية، باحتساب فرق رواتب المحاضرين والادراريين اللذين تم تحويلهم الى عقود على ان يتم ذكر فرق المبلغ المطلوب.وجاء في كتاب للمالية تلقته (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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