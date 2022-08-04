تخفيض أسعار النفط الروسي والإيراني.. كيف ينعكس على اقتصاد العراق؟

2022/08/04 | 13:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تقديم كل من روسيا وإيران عروضا للصين والهند وخصومات على النفط الخام، إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل صادرات النفط العراقية، والتي يعتمد عليها بنسبة 95% في تمويل موازنته.

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