اتحاد الكرة يلزم نادي الطلبة بدفع 150 مليون دينار لتسوية ديون سابقة

2022/08/04 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، رد طلبي استئناف لنادي الطلبة بشان ديون سابقة تبلغ 150 مليون دينار عراقي.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “اجتماع اتحاد الكرة أمس، ناقش طلب الاستئناف المُقدم إليه من قبل إدارةِ نادي الطلبة حسـب كتابها بالعدد ( 379/14) والمؤرخ ( 12/22/ 2021)، والقاضي بإلزام رئيسِ نادي […]

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