وفد إيران للمفاوضات النووية يصل إلى فيينا

2022/08/04 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، على رأس وفد إلى فيينا صباح اليوم الخميس، بهدف استئناف المفاوضات النووية.

ووفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإنه سيتم استئناف المفاوضات بين ممثلي إيران والأطراف الأخرى بأشكال مختلفة اعتباراً من اليوم الخميس.

وكان باقري كني كتب الليلة الماضية على موقع تويتر: “ينبغي للولايات المتحدة أن تغتنم الفرصة السخية التي يتيحها أعضاء الاتفاق النووي.



وقد أصبحت الكرة في ملعبهم لإظهار النضج والتصرف بمسؤولية”.

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