2022/08/04 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبل شهر من موعد الكشف عن مجموعة هواتف “آيفون 14″، تحدثت تقارير إخبارية عن أسعار الهواتف المنتظرة لشركة “أبل”.ودأبت “أبل” على الكشف عن أحدث أجهزتها، خصوصا هواتف “آيفون”، خلال مؤتمر سنوي تعقده في شهر سبتمبر من كل عام.وفي هذا السياق، ذكر موقع (macrumors) التقني، أن سعر “آيفون 14” يمكن أن يكون […]

ظهرت المقالة تسريبات عن أسعار “آيفون” الجديدة..



وغياب متوقع للهاتف المصغر أولاً على ايرث نيوز.

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