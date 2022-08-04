موسكو تقصف مناطق قريبة من مفاعل نووي.. وتطرد دبلوماسية

2022/08/04 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع طلب موسكو مغادرة دبلوماسية نرويجية متهمة "بكراهية الروس"، تتواصل المعارك في أوكرانيا حيث قصفت القوات الغازية مدن عدة بما في ذلك واحدة بالقرب من محطة نووي، بينما أعلن الكرملين أن قوات الكرملين تصدت لقصف صاروخي استهدف جسرا استراتيجيا بمدينة خيرسون جنوبي البلاد.

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