القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة بجريمة قتل

2022/08/04 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا.

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