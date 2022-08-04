2022/08/04 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم،

اليوم الخميس، أن التغيير والإصلاح

يُنفذان عبر السياقات القانونية

والدستورية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس تيار

الحكمة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الحكيم بحث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: التغيير بحاجة إلى اعتماد القانون والدستور لتنفيذه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: التغيير بحاجة إلى اعتماد القانون والدستور لتنفيذه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).